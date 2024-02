Estava previsto que Fernando Madureira e Vítor Catão fossem ouvidos este sábado à tarde no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, mas os interrogatórios estão suspensos por decisão do juiz Pedro Miguel Vieira.

Isto porque foram apreendidos quatro telemóveis nas buscas, o que levou o juiz a analisar o relatório da informação nesses telemóveis e a enviá-la para o Ministério Público.

O MP vai agora analisar essa informação e se decidir há matéria relevante para adicionar ao processo, os trabalhos não avançam e poderá ser necessário ouvir novamente os suspeitos.

Refira-se que o juiz chamou este sábado os advogados dos 12 arguidos da Operação Pretoriano, tendo-lhes transmitido esta mesma informação.

Enquanto isso, os suspeitos vão permanecer todos detidos.

Recorde-se que Fernando Madureira não tinha intenção de prestar declarações, mas viria a mudar de estratégia, mostrando-se disponível para ser ouvido em tribunal. Agora esse interrogatório está suspenso até o Ministério Público decidir se a informação contida nos quatro telemóveis apreendidos é relevante ou não para o processo.