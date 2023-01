Sérgio Conceição insistiu na ideia de o FC Porto ter de se concentrar no que pode fazer em campo e não naquilo que pode suceder com os rivais.

«É o início da segunda volta, temos de ser mais competentes em alguns momentos do que fomos na primeira para não perder tantos pontos. O bom disto é que temos toda a segunda volta para jogar e retificar, mas as equipas estão sempre em evolução e a tentar buscar situações em que não estiveram bem e corrigir, para ser mais sólidas e competentes», disse o técnico portista, quando questionado sobre se o facto de a segunda metade do campeonato estar a começar poder ser uma ajuda psicológica.

Conceição foi depois colocado com o cenário de o Benfica, líder da Liga, poder ficar com mais 11 pontos do que o FC Porto, caso vença nesta noite em Arouca, uma vez que tem também um jogo a mais porque antecipou o duelo com o Paços de Ferreira. Teria isso peso para a Madeira, onde os dragões jogam com o Marítimo? «Não pesa nada, o Benfica está à frente dois jogos e nós temos de vencer para no mínimo manter a diferença para o rival. Não olhamos para a tabela neste momento, mas sim para o jogo, não podemos focar no jogo dos outros.»

De resto, o técnico assumiu que Evanilson está pronto a ir a jogo. «Está com mais unidades de treino em cima, já estava disponível para o último jogo, mas achei que ainda não era o momento de integrar a lista», concluiu.