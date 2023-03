O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, já tinha confirmado que o Mengão estava «a tentar» chegar a acordo com Mateus Uribe, que está em final de contrato com o FC Porto e, esta segunda-feira, reforçou a vontade do clube em garantir o médio colombiano.

«Perdemos o João Gomes [para o Wolverhampton]. O Uribe interessa, deixamos claro», começou por dizer em entrevista à ESPN, antes de reconhecer que a operação é «muito complexa».

«Uribe está há muito tempo no mercado europeu, com excelente desempenho, num clube da Europa [FC Porto] que talvez queira que ele continue lá. O Flamengo leva uma desvantagem quando se fala de mercado europeu pela moeda. Em euro, o Flamengo, com todo o esforço e empenho, ainda tem essa diferença. Vai depender muito dele para vir para cá», vincou.

O jogador de 32 anos, que está desde 2019 no FC Porto, tem, tal como o Maisfutebol adiantou, uma proposta do Flamengo com um salário de aproximadamente três milhões de euros limpos, além de um prémio de assinatura do mesmo valor.