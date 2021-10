Mehdi Taremi marcou um hat-trick, o primeiro com a camisola do FC Porto, na vitória por 3-0 sobre o Tondela, e no regresso a casa teve uma companhia especial.

Num vídeo divulgado nas redes sociais por Marchesín, pode ver-se a bola do jogo em lugar de destaque no autocarro junto ao avançado iraniano.

Veja as imagens no vídeo abaixo: