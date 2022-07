Amadu Camará assinou contrato profissional com o FC Porto, informaram os dragões.



O jogador de 16 vai assim continuar de azul e branco, cores que representa desde 2018. O médio despontou no União SC; no Santiago do Cacém e chegou ao FC Porto para jogar nos sub-15.



«É um passo importante na minha carreira e significa que o clube acredita em mim. Agora é continuar a trabalhar e dar ainda mais motivos ao FC Porto para acreditar em mim. Tenho sido muito feliz aqui e é um orgulho representar um clube com tanta história. Tenho o sonho de me estrear pela equipa principal com o Estádio do Dragão cheio e vou trabalhar muito para que um dia isso aconteça.



Na última época Camará disputou 20 jogos pelos sub-17 do conjunto portista.