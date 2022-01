O Liverpool anunciou, este domingo, a contratação de Luis Díaz, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Os «reds» não revelam a duração do contrato do internacional colombiano, referindo apenas que assinou «um contrato de longa duração».



O extremo foi contratado pelo FC Porto ao Junior Barranquilla em 2019. Após duas temporadas no Dragão, o cafetero explodiu na Copa América do verão passado e deu continuidade à excelente forma esta temporada: marcou 16 golos e fez cinco assistências em 28 jogos. Os números incríveis de Luis Díaz levaram o Liverpool a avançar para a sua contratação: será o novo número 23.



Entretanto, o emblema portista informou a CMVM da transferência de Díaz para o Liverpool, confirmando os 45 milhões de euros. O negócio pode chegar aos 60 milhões de euros mediante determinados objetivos, tal como o nosso jornal escreveu.



O comunicado do FC Porto:



A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores

Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Liverpool FC para a

cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de

futebol Luis Díaz pelo valor de 45M€ (quarenta e cinco milhões de euros). Este acordo prevê

ainda o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o montante global a receber poderá

atingir os 60M€ (sessenta milhões de euros).

Mais se informa que a FC Porto – Futebol, SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo

de solidariedade devida a terceiros, e que terá encargos com serviços de intermediação de 10%

do valor da venda deduzido do montante da solidariedade.