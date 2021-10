Declarações de Sérgio Oliveira na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto sobre o Milan, por 1-0, em jogo da 3.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

«O 1-0 trouxe-nos tranquilidade. Fazer tantos remates e com tanto perigo deixou-nos com alguma ansiedade. Felizmente, conseguimos a vitória. O golo acabou por aparecer e foi inteiramente justo.»

[Influência de Sérgio e Uribe terem amarelo na primeira parte] «Ao intervalo o treinador disse-nos para continuarmos a fazer o jogo que estávamos a fazer. Jogar com agressividade, mas com peso e medida para abordar os lances. Cabe-nos a nós, com a experiência que temos, abordarmos essa situação.»

[Sobre jogar menos esta época] «Quando a equipa está sólida e faz uma exibição compacta isso ajuda o aspeto individual. Tenho começado mais vezes no banco, mas mas seja cinco, dez ou 90 minutos dou o meu melhor. Tenho contrato com este clube, é o clube que eu amo e estou aqui de alma e coração para o que der e vier.»

[Sobre Luis Díaz] «Já sabemos da qualidade do Luis Díaz desde que chegou. É uma excelente pessoa e um craque. Está à vista do mundo. Só lhe posso desejar o melhor. O melhor dele vai ser o nosso melhor.»

[Sobre as transferências] «Já passaram dois ou três meses. Costumo de dizer "prossiga". Gosto de prosseguir. Olhar para a frente e não para trás. Passado é no museu.»

[Esta vitória faz esquecer a exibição com o Liverpool?] «Não. Queremos passar aos oitavos de final. Perdemos por cinco, que é uma derrota pesada. Naquele jogo, essa derrota foi justa porque não fomos a equipa que costumamos ser. Hoje, com uma atitude distinta, conseguimos a vitória que é o que os nossos adeptos querem.»