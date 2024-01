O FC Porto anunciou esta quinta-feira que a bola utilizada na partida frente ao Sporting (81-79), a contar para os «quartos» da Taça de Portugal de basquetebol, está a venda na loja do clube. O esférico, que assinala a qualificação dos dragões para a final-four da prova, custa 292,50 para os sócios e 325 euros para os restantes adeptos.

Esta é uma recente estratégia do FC Porto, que visa vender materiais que integram as histórias dos jogos em casa. Em dezembro, foram vendidas as redes da baliza e as bandeirolas de canto utilizadas na vitória frente ao Shakhtar Donetsk, no Estádio do Dragão. Os preços variaram entre os 382,50 e os 990 euros.