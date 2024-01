Renato Sanches fez uma publicação nas redes sociais, esta quinta-feira, para garantir que nunca apagou fotografias com a camisola da Roma.

O médio internacional português também lamenta as muitas lesões que tem sofrido e que o têm impedido de jogar, dando conta da sua frustração com a situação.

O baixo rendimento de Renato Sanches na Roma já deu azo a notícias de que estaria de saída do clube italiano, ao qual está emprestado pelo Paris Saint-Germain, surgindo o Besiktas, orientado por Fernando Santos como potencial interessado.

A publicação foi feita no Instagram e surge dias depois de José Mourinho ter sido despedido.

Especulou-se que a saída do técnico português teria motivado que adotasse uma imagem negra como foto de perfil.

«O que eu mais queria era estar em campo, a fazer o que mais gosto. Infelizmente não tenho tido muita sorte com as lesões. A pessoa que se sente mais frustrada e ao mesmo tempo com mais vontade de voltar a jogar sou eu», afirmou.

«Acredito que tudo passa e que melhores momentos virão. E, finalmente, queria lembrar que nunca apaguei nenhuma foto da Roma, já há mais de um ano que a minha foto de perfil era preta», acrescentou.