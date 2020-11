Marega, Mehdi Taremi, Toni Martínez, Evanilson. As opções mais diretas de Sérgio Conceição para o ataque do FC Porto foram avaliadas e pontuadas pelo treinador dos dragões esta terça-feira, na antevisão ao embate em Marselha, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O técnico explicou que não há grandes semelhanças nas características do maliano e do iraniano e que optou por jogar numa fase inicial da época na linha do que o que de positivo surgiu na reta final de 2019/2020.

«[Marega e Taremi] não são nada parecidos. Nós jogámos, até um determinado momento, com um avançado: demos continuidade, no início de época, ao que fizemos de bom no final da época passada e jogámos com um avançado, com uma referência só na frente até há bem pouco tempo. Começámos a adotar agora tudo o que foram os três anos de trabalho do que é a dinâmica do 4x4x2 e optei algumas vezes pelo Marega e pelo Luis Díaz», começou por dizer, estabelecendo depois as comparações destes, com outras combinações ofensivas.

«São jogadores que dão coisas diferentes de Marega e Taremi, de Toni Martínez e Evanilson. O treinador quer uma equipa capaz, competente, que ganhe jogos. É normal que os adeptos criem a voz de preferir este ou aquele, mas cabe-me decidir e penso que não tenho decidido mal. Em três anos fomos duas vezes campeões, duas vezes na Liga dos Campeões e uma fomos aos oitavos e outra aos quartos. Nunca vou tomar qualquer decisão por influência deste ou daquele, seja interno ou fora do clube. Nunca o hei-de fazer, senão nada estou aqui a fazer. Mas admito que, em algumas das formações que fiz no início dos jogos, que também errei. Mas no jogo é fácil… sou o melhor treinador do mundo a dissecar o jogo, ninguém me bate, até no próprio dia depois do jogo», rematou.

Taremi e Toni Martínez foram os homens dos golos ante o Fabril, no último jogo, mas Conceição explica que não é com base nisso que decide as opções na frente.

«Fazer golo é um trabalho de equipa que depois é concluído. O nosso melhor marcador nem é um avançado [é Sérgio Oliveira, com seis golos]. Não tem a ver com um ou dois avançados: depende da dinâmica, do que queremos para a equipa, posso até jogar sem avançados e ter um caudal ofensivo maior do que jogar com duas referências na frente. Agora, fico sempre contente pelos avançados que gostam de marcar o seu golo, o guarda-redes que gosta de não sofrer. Mas não tem a ver com as minhas escolhas: fico sempre contente que a equipa ganhe, que a confiança deles venha do trabalho diário», assinalou, ainda.

O Marselha-FC Porto joga-se às 20 horas de quarta-feira, no Estádio Vélodrome. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.