Reforço do FC Porto para a nova temporada, Nico González já trabalha às ordens de Sérgio Conceição e, logo no primeiro treino, sentiu a exigência do técnico portista.

«Sei que aqui se trabalha muito, algo que me agrada», começou por dizer, em entrevista ao Porto Canal.

«No primeiro treino, a primeira experiência que tive com ele, insistiu muito na intensidade, no trabalho e, sobretudo, algo que os meus companheiros insistiram comigo também, esse compromisso é o que mais se valoriza aqui. É valorizado pelo treinador e, por isso, é nisso que tenho de colocar todo o meu foco e assim farei», vincou.

O médio espanhol, que assistiu ao jogo de apresentação diante do Rayo Vallecano, considerou que o ambiente no Estádio do Dragão é «incrível» e apontou à conquista de «muitos títulos» em 2023/24.

Nico González também se mostrou confortável com o sistema tático dos vice-campeões nacionais, que jogam com dois médios.

«No Valência também jogávamos assim, muito parecido e tinha uma função semelhante à que poderei ter aqui. Gosto muito, considero que sou um médio que tanto ataca como defende. Chego às zonas de finalização sem problema e gosto muito como jogam, é uma equipa muito ofensiva, com muita gente subida no terreno e gosto muito do estilo de jogo do FC Porto», sublinhou, antes de recordar a experiência no clube ché.

«Foi uma oportunidade que aproveitei bem, gostei muito. Tinha apenas 20 anos e, com essa idade, ter tantos minutos em La Liga é de apreciar. Fui muito feliz lá», frisou.

O jogador de 21 anos, recorde-se, custou oito milhões e 400 mil euros ao FC Porto e asisnou um contrato válido até 2028.