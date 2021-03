Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações após a vitória por 2-0 sobre o Paços:



«O Paços é uma equipa bem organizada, sabe o que faz em campo e não podemos esquecer o que foi esta semana. Desgastou muito a equipa e fizemos um jogo fantástico contra uma equipa que tem feito um grande campeonato.»



[FC Porto tem uma semana completa para treinar, joga e depois há seleções]



«Era importante que os jogadores não fossem à seleção e ficassem cá. Por um lado é bom, mas por outro lado não terão o descanso que precisam. Não vão ficar mais frescos. Nós fizemos o quarto jogo de três em três dias em Turim. Tem havido uma carga muito grande, mas temos de encontrar soluções. Ganhámos o jogo e é para isso que estamos cá.»



[Paços pouco perigo criou]



«Com bola, a equipa no processo ofensivo, os jogadores estão bem e gostam. O momento crítico é depois da perda. E hoje fomos bons nisso, com foco. Não demos hipóteses ao Paços de nos surpreender. Tivemos humildade para perceber isso. Depois destas grandes jornadas europeias podemos ter um ou outro dissabor. Permitimos muito pouco ao Paços e normalmente o Paços é uma equipa que cria muito.»