Domingo é dia de jogo do FC Porto ao Gil Vicente, mas é também a data que Pepe completa 40 anos de idade.

Na antevisão da receção aos barcelenses, Sérgio Conceição não perdeu a oportunidade para deixar um grande elogio ao internacional português que considera «um atleta absolutamente excecional».

«Não podemos dissociar aquilo que ele é como pessoa, como homem, como chefe de família. É uma pessoa fantástica. É daquelas pessoas que tive o prazer de conhecer e que vai ficar para a vida. Fico feliz por ele completar 40 anos com esta vitalidade, com esta saúde e ambição. Se há jogador que encarna os tais pilares que temos aqui no FC Porto e são inegociáveis é ele», começou por dizer o técnico do FC Porto, salientando o rigor, competência, ambição e paixão do central portista.

«Mostra o rigor que nós pedimos e a competência depois de ter jogado muitos anos ao mais alto nível e com os melhores do mundo, mas também a ambição diária de ganhar alguma coisa em cada minuto, em aprender alguma coisa. Depois, tudo isso só se consegue com uma paixão enorme. Paixão pelo futebol, paixão pela vida», afirmou Conceição, sublinhando: «Esses quatro pilares são fundamentais para nós aqui no FC Porto e ele encarna isso como ninguém.»