O futebolista do FC Porto, Pepe, parte para a quinta época de trabalho com o treinador Sérgio Conceição nos dragões e considerou que qualquer atleta que trabalhe com o técnico tem «sorte», porque vai ter frutos apesar da exigência que é imposta.

«A importância [ndr: de Conceição], todos sabemos. Não só para o nosso clube, mas também para o nosso futebol, é extremamente importante, espetacular. Sorte a do jogador - e falo de coração - que pode trabalhar com ele, porque sabe que a exigência é máxima, mas também que vamos colher sempre frutos», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela.

«Por isso, sorte também a do clube em ter um treinador como o nosso, acho que o mais importante é ele estar aqui connosco e poder dar continuidade ao seu trabalho», concluiu o internacional português de 39 anos.

«Tondela? Máxima seriedade»

Sobre a final ante os beirões, Pepe falou em «expectativa boa» para a primeira final da nova época desportiva e em encarar o duelo com «a máxima seriedade».

«É um título que todos queremos ganhar, queremos dar a alegria aos nossos adeptos. A equipa está confiante, sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, como todas as finais, mas a equipa trabalhou bem e amanhã vai dar o seu melhor para conseguir o título», projetou.

O FC Porto-Tondela tem início às 20h45 de sábado, no Estádio Municipal de Aveiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.