O defesa do FC Porto, Pepe, tornou-se esta quarta-feira, na derrota frente ao Inter de Milão, no terceiro jogador de campo mais velho a jogar na fase a eliminar da Liga dos Campeões.

Se excluirmos os guarda-redes, Pepe, a três dias de celebrar 40 anos, só perde para Ryan Giggs e Alessandro Costacurta: Giggs jogou com 40 anos e 123 dias em 2013/14, pelo Manchester United, e Costacurta atuou pelo Milan com 40 anos e dois dias, em 2005/06.

De resto, se for titular na segunda mão da eliminatória, o internacional português ultrapassará Costacurta nesta lista. Para passar Giggs, terá de jogar a fase a eliminar da Prova Milionária na próxima temporada.

O FC Porto, recorde-se, perdeu por 1-0 na primeira mão dos oitavos de final da Champions League.

The oldest outfield players to start a #UCL knockout stage game ⬇️



Ryan Giggs in 2013-14 (40 years, 123 days)

Alessandro Costacurta in 2005-06 (40 years, 2 days)

🆕 Pepe in 2022-23 (39 years, 361 days) 🆕 pic.twitter.com/MNruc29Uwn