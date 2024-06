A pré-época do FC Porto arranca já esta segunda-feira e os dragões revelaram alguns detalhes de como será o primeiro dia sob o comando de Vítor Bruno.

A equipa portista vai ter a primeira sessão no Olival às 10h00, com um período aberto aos órgãos de comunicação social.

Os habituais testes médicos e físicos vão decorrer a partir das 14h00, no centro de treinos do FC Porto, mas também no Estádio do Dragão.

Recorde-se que o FC Porto vai realizar três jogos particulares à porta fechada, antes do estágio na Áustria e do jogo de apresentação aos sócios.