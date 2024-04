Há três jogos sem vencer no campeonato e com a possibilidade de perder o terceiro lugar, Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, admitiu que é algo «estranho», mas que «neste momento não vale a pena olhar para a tabela classificativa»

«O FC Porto não ganha há três jogos para a liga? Soa-me estranho ouvir isso. Não nos agarramos às estatísticas. Olhamos para o Casa Pia. O jogo ganha uma vida própria de acordo com aquilo que fizemos em campo, da competência que metemos no jogo. É uma realidade, temos duas equipas muito próximas de nós, uma inclusive com os mesmos pontos que nós. Até podemos entrar no jogo em quarto lugar, mas isso não é de todo o que estamos habituados e queremos. É por isso que vamos lutar pelos três pontos. Neste momento não vale a pena olhar para a tabela classificativa. Os nossos adeptos preocupam-se com o jogo e olhamos para os próximos cinco que faltam», atirou o treinador português, em conferência de antevisão ao jogo frente ao Casa Pia.

Questionado sobre a forma como se motiva uma equipa «habituada a ser campeã» e que na presente temporada não atinge esse objetivo, Sérgio atira que vestir a camisola dos dragões tem de ser a motivação.

«Nos últimos seis anos estivemos sempre acima dos 80 pontos, mas este ano não correu tão bem. A forma para motivar os jogadores é que eles percebam que representam este clube. Se a base está presente diariamente também vai estar nos jogos, onde tem de haver um rigor muito grande para que possam ir lá para dentro com foco e motivação total na vitória», disse.

«Um treinador italiano uma vez disse que nunca motivou a equipa, mas que os jogadores têm de ter a capacidade de se automotivar devido ao clube onde estão. Os jogadores estão na final da Taça de Portugal, fizeram uma excelente prova na Liga dos Campeões. Por algum demérito nosso estamos neste momento a lutar pelo terceiro lugar», concluiu.