Mesmo estando em dúvida para a final, devido a lesão, Pepe, capitão do FC Porto, percebe o momento que o clube atravessa, mas garante que vão dar tudo para vencer.

«Estamos conscientes que é um momento bastante importante do futebol português e que todas as finais que disputamos são com o intuito de dar o nosso melhor e vencer», referiu, esta sexta-feira, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol.

O internacional português destacou também que a final contra o Sporting representa a «cultura do futebol português» e refere o percurso «bonito» até ao jogo derradeiro.

«É uma final que representa muito do que é a cultura do futebol português. Apesar da rivalidade das duas equipas é um dia de convívio saudável. Fizemos uma trajetória muito bonita nesta Taça de Portugal, vamos estar bem preparados para disputar esta final e dar o nosso melhor para a ganhar», rematou.