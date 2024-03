Diego Ribas, médio que representou o FC Porto entre 2004 e 2006, deixou o futebol há dois anos, terminando a carreira ao serviço do Flamengo. Atualmente, aos 39 anos, o brasileiro investiu num novo rumo profissional, enquanto mentor de atletas e palestrante.

Na quarta-feira, nas redes sociais, Diego visou Co Adriaanse, treinador neerlandês que orientou o FC Porto entre 2005 e 2006, a fim de usar a própria experiência como um exemplo.

«Depois de duas temporadas no FC Porto, e de ter sido rejeitado por um treinador holandês, que disse que eu não servia no sistema tático e que podia ir embora, tomei a decisão de ir para o desconhecido, para a Alemanha. Lá, conheci um líder de verdade», começa por descrever.

Neste vídeo, à beira-mar, Diego refere-se a Thomas Schaaf, então treinador do Werder Bremen.

«Naquele momento, em que estava emocionalmente abalado, Thomas Schaaf acreditou em mim, mais do que eu mesmo. Corríamos 12 quilómetros todos os dias, numa praia, e ainda treinávamos duas vezes por dias. Com disciplina, fui eleito o melhor jogado do país, anos depois, e integrei os 23 melhores do Mundo», recorda.

Para rematar, o antigo internacional brasileiro encoraja a «abraçar» o desconhecido: «Nós queremos ter o controlo das situações e achamos que todos os sonhos vão acontecer, mas não é assim».

Diego permaneceu no Werder Bremen até ao verão de 2009. Seguiram-se experiências na Juventus, Wolfsburgo, Atlético Madrid, Fenerbahçe e Flamengo.