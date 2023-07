O FC Porto regressa ao trabalho, com vista à época 2023/24, na manhã desta sexta-feira.

De acordo com a informação divulgada pelos azuis e brancos no seu sítio oficial, a sessão de arranque está marcada para as 10h30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Até ao momento, os dragões, comandados por Sérgio Conceição, têm um reforço confirmado para a próxima temporada, o avançado espanhol Fran Navarro (ex-Gil Vicente).

Do plantel saíram o médio colombiano Uribe e o extremo brasileiro Fernando Andrade, respetivamente para o Al Sadd (Qatar) e para o Casa Pia.