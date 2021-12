Mehdi Taremi não foi titular na Liga pela primeira vez nesta época e no final Sérgio Conceição esclareceu o motivo pelo qual prescindiu do goleador iraniano.

«A opção prendeu-se com jogar com um jogador diferente no que foi a nossa estratégia para o jogo. O que queria do Taremi é que quando entrasse fosse um reforço para a equipa», respondeu o treinador portista, acrescentando ao ser questionado sobre o assunto: «Espicaçá-lo? Não. É uma situação normal de estratégia de jogo. Achava que o onze que entrou era o que me dava mais garantias. Tendo os outros no banco sempre disponíveis e com uma vontade enorme de ajudarem a equipa.»