A política de contratações do FC Porto tem gerado algumas dúvidas ao longo das últimas épocas, abafadas pelo resultados apresentados por Sérgio Conceição no comando técnico da formação portista.

O treinador fez questão de garantir publicamente, uma e outra vez, que estava satisfeito com os jogadores que tinha à disposição. Porém, após o empate frente ao Inter em Milão, teve um desabafo que originou forte debate.

«Tudo o que temos feito aqui com 30 por cento da equipa B, outros 40 por cento que fomos buscar a equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave… E depois o mérito é zero. É preciso reconhecer que foram muito difíceis estes meus cinco anos e meio no FC Porto, com anos de fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar, é muito difícil», atirou Conceição.

Na terça-feira à noite, já depois de o Maisfutebol ter apresentado o diferencial entre contratações (203 milhões) e vendas (451 milhões), Jorge Nuno Pinto da Costa falou sobre o o planeamento da atual temporada.

«Não é verdade que haja falta de investimento. Este ano, comprámos o Grujic por 10 milhões, Veron por 10 milhões, David Carmo por 20 milhões, e mais jogadores como o Eustáquio, entre outros. Não houve falta de investimento», salientou o presidente do FC Porto.

Entretanto, na tarde desta quarta-feira, Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para comentar uma publicação em que foram destacados os títulos conquistados pelo treinador no clube azul e branco: «Conquistados com o apoio de verdadeiros Portistas, com ou sem recursos.»

Ora perante este cenário, numa história que promete novos capítulos, debruçámo-nos sobre outro ponto levantado pelo técnico após o empate frente ao Inter no Dragão: «Tudo o que temos feito aqui com 30 por cento da equipa B, outros 40 por cento que fomos buscar a equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave…»

De onde vêm afinal os reforços do FC Porto desde o verão de 2017, ou seja, no legado de Sérgio Conceição? Nesta análise foram apenas consideradas as contratações a título definitivo e não os empréstimos, ou seja, investimentos significativos feitos pela SAD no reforço do plantel.

O FC Porto contratou um total 31 jogadores nos últimos seis anos, com equilíbrio entre compras no mercado interno (16 jogadores) e externo (15). A maior fatia do investimento, naturalmente, foi para as contratações fora de Portugal.

No mercado nacional, os dragões contrataram em definitivo 16 atletas a nove clubes distintos, com predominância de Portimonense (quatro), Sp. Braga e Santa Clara (ambos com três). Feirense, Tondela, Rio Ave, Famalicão, P. Ferreira e Estoril forneceram igualmente jogadores para a equipa portista.

Lá por fora, o mercado preferencial foi naturalmente o brasileiro (cinco jogadores), seguido de forma equilibrada por França, Inglaterra e México (todos com dois jogadores cada). Qatar, Rússia, Colômbia e Alemanha surgiram igualmente no mapa de scouting do FC Porto.

Observando os maiores investimentos do clube na era Sérgio Conceição, percebe-se que a aposta passou no último verão por contratar jogadores com créditos firmados a um valor alto (David Carmo e Gabriel Veron custaram mais cerca de 30 milhões de euros, num total de 50 milhões investidos).

Curiosamente, à exceção de Pepê e Gabriel Veron, os maiores montantes despendidos pelo FC Porto foram em nomes já com experiência no futebol português.

Top-5 das contratações mais caras:

David Carmo (Sp. Braga): 20 milhões

Pepê (Grémio): 15,4 milhões

Nakajima (Al Duhail): 12 milhões

Zé Luís (Spartak Moscovo): 10,75 milhões

Gabriel Veron (Palmeiras): 10,25 milhões

Todas as contratações com Sérgio Conceição:

ÉPOCA 2017/18

Vaná Alves (ex-Feirense): 1 milhão

ÉPOCA 2018/19

Éder Militão (ex-São Paulo): 7 milhões

Manafá (ex-Portimonense): 7 milhões

Waris (ex-Lorient): 5,2 milhões

Mbemba (ex-Newcastle): 4,66 milhões

João Pedro (ex-Palmeiras): 4 milhões

Saidy Janko (ex-Saint-Étienne): 2,2 milhões

Ewerton (ex-Portimonense): 2 milhões

Osorio (ex-Tondela): 2 milhões

Fernando Andrade (ex-Santa Clara): 1,5 milhões

ÉPOCA 2019/20

Nakajima (Al Duhail): 12 milhões

Zé Luís (Spartak Moscovo): 10,75 milhões

Uribe (América): 9,5 milhões

Marchesín (América): 7,7 milhões

Loum (Sp. Braga): 7,5 milhões

Luis Díaz (Junior FC): 7,2 milhões

ÉPOCA 2020/21

Evanilson (Tombense): 8,8 milhões

Taremi (Rio Ave): 4,7 milhões

Zaidu (Santa Clara): 4 milhões

Toni Martínez (Famalicão): 3,2 milhões

ÉPOCA 2021/22

Pepê (Grémio): 15,4 milhões

Galeno (Sp. Braga): 9 milhões

Wendell (Bayer Leverkusen): 4,3 milhões

Bruno Costa (Portimonense): 2,5 milhões

Fábio Cardoso (Santa Clara): 2,2 milhões

ÉPOCA 2022/23

David Carmo (Sp. Braga): 20 milhões

Gabriel Veron (Palmeiras): 10,25 milhões

Marko Grujic (Liverpool): 9 milhões

Eustáquio (P. Ferreira): 4,2 milhões

André Franco (Estoril): 4 milhões

Samuel Portugal (Portimonense): 2,5 milhões