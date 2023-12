Sporting e FC Porto defrontam-se esta segunda-feira no Estádio de Alvalade, numa altura em que as duas equipas partilham a liderança da Liga, com os mesmos 31 pontos.

Em declarações na conferência de imprensa prévia à partida, Sérgio Conceição reconheceu a importância do clássico, mas lembrou que o campeonato não se decide à 14.ª jornada.

«Independentemente do momento das equipas e da pontuação são sempre jogos grandes, é um clássico do futebol português. Temos de olhar para a equipa do Sporting e para a nossa equipa, o que temos a fazer. Sabemos que é um jogo praticamente de Champions, onde temos de estar ao mais alto nível em todos os momentos do jogo, na questão da mentalidade», começou por dizer.

«Esperemos estar à altura deste mesmo clássico, que é importante para nós. Um rival direto, costumo dizer que estes jogos valem seis pontos. Mas também tenho consciência, como disse o presidente [Pinto da Costa], que não é à 14.ª jornada que se decidem os campeonatos», acrescentou.

Para Conceição, é importante conseguir o quanto antes ser regular na conquista dos pontos, numa Liga em que não se vai ganhar sempre: «Já disse algumas vezes que é um campeonato no qual queremos ter rapidamente essa solidez na conquista de pontos, porque acho que as equipas vão perder alguns pontos, e quanto menos perdermos, melhor. Está difícil ganhar. Quando cheguei ao FC Porto, foi o ano em que conseguimos algumas goleadas e o desnível no marcador era maior. Hoje é difícil, as equipas estão bem preparadas a todos os níveis. Ainda não acabou a primeira volta, há ainda algum tempo, mas sabemos que esta etapa vai ser importante.»