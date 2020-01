O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garante que não vai recorrer à prata da casa como recurso a eventuais problemas adicionais no setor defensivo para o jogo desta sexta-feira ante o Moreirense.

Sem Pepe, por lesão, além do castigado Marcano, Conceição já afirmou que vai utilizar Mbemba e Diogo Leite como centrais e, caso aconteça algum contratempo com o congolês e o português, há Danilo e Loum como possíveis soluções para uma adaptação.

«Não vou chamar [jovens] nessa posição, até porque temos o Danilo que pode fazer de central, tem capacidade e inteligência, o Loum também. Tenho garantias na eventualidade de acontecer alguma coisa, de usar mais algum jogador nessa posição», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

Conceição frisou ainda que sentiu «confiança» para antecipar, após o clássico com o Sporting, a utilização de Mbemba e Leite ante o Moreirense. «O peso era se não lhes dissesse nada e os metesse à última hora, sem falar com eles. Para já senti, no momento, vontade dizer e também para transmitir a confiança que tenho neles. São jogadores que já jogaram juntos esta época, têm dado excelente resposta. O jogo até pode nem correr muito bem, mas não é por isso que vou mudar a minha opinião e baseio-me no trabalho diário. São excelentes profissionais», referiu.

O Moreirense-FC Porto, da 16.ª jornada da Liga, joga-se a partir da 21h15 desta sexta-feira, no Parque Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.