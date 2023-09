O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, frisou esta quinta-feira, na véspera do clássico com o Benfica, da 7.ª jornada da I Liga, que a motivação do clube tem de ser igual, independentemente do adversário, dando como exemplos o próximo oponente na Liga dos Campeões, o Barcelona, e o da Taça de Portugal, o Vilar de Perdizes.

Questionado, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo na Luz, sobre o sentimento dos adeptos em a equipa estar a jogar “pouquinho” – termo a que o técnico já tinha respondido após o jogo com o Estrela – e se a equipa podia elevar-se a outro patamar com o clássico, Conceição esclareceu de novo e, disse, com naturalidade, que «os treinadores querem que a equipa evolua de forma positiva e a cada dia que passe seja mais forte».

«O que eu disse nesse “pouquinho”, é que, em alguns momentos do jogo, acho que podemos fazer mais e melhor», referiu, lembrando o que o FC Porto tem feito já em 2023/24.

«Não podemos esquecer que estamos em primeiro lugar no campeonato, em 18 pontos temos 16, única equipa portuguesa que ganhou na Champions. Podem dizer o que quiserem, tenho noção do que temos a melhorar, tive oportunidade de o dizer, pegaram nisso e fizeram disso uma bandeira, mas as pessoas comentam e falam do que quiserem. Não dou grande importância, sei que há coisas e aspetos a melhorar, mas penso que os outros treinadores pensam da mesma forma. Não é dependendo do adversário que temos de motivar mais ou não, aqui tem de ser com o Barcelona, em termos de nome uma das melhores equipas do mundo, como com o Vilar de Perdizes. Todos os clubes gostam de defrontar o FC Porto e o FC Porto tem de estar, em termos motivacionais, sempre forte e preparado, da mesma forma, defrontando qualquer equipa», rematou, respondendo ainda sobre o que pode «acrescentar» ao museu do FC Porto, que faz 10 anos – em paralelo com os 130 do clube, além dos dez títulos a que já conduziu a equipa de futebol.

«Posso acrescentar, o meu objetivo de acrescentar a vitória de amanhã, mais uma vitória importante amanhã, para conseguirmos o objetivo final, que é ganhar o campeonato. O meu trabalho não é só o meu, é o da equipa técnica, conseguimos nestes anos colocar alguns troféus no museu do FC Porto e espero, no final desta época, que possamos contribuir com mais. É o meu objetivo sincero, não só como adepto, mas como treinador», disse.

O Benfica-FC Porto está agendado para as 20h15 de sexta-feira, tem arbitragem de João Pinheiro e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.