O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou esta quinta-feira que viu Iván Marcano «positivo» durante esta semana, marcada pela operação do central espanhol em Madrid, após a lesão sofrida no jogo com o Estrela da Amadora.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Benfica, da 7.ª jornada da I Liga, Conceição mostrou-se convicto na recuperação de Marcano e crê que o defesa vai «recuperar bem e jogar mais uns anos».

«Tive oportunidade de falar com ele antes e depois da operação. Está positivo, sendo o Marcano um jogador de feitio especial. É um rapaz introvertido, não é muito de expandir emoções e sentimentos, mas vi-o positivo. É um superatleta e tenho plena convicção que vai recuperar bem e jogar mais uns anos», afirmou o técnico, revelando também, questionado pelo Maisfutebol sobre os restantes jogadores no boletim clínico, que Danny Namaso está recuperado.

«O Danny Namaso está melhor, já treinou com a equipa, é o único dos que estavam lesionados que está apto para amanhã. Existe a dúvida do Pepe e os outros continuam de fora», referiu Conceição, já depois de falar em específico da situação de Pepe.

Assim, Zaidu, Gabriel Veron e Evanilson continuam também de fora para o clássico na Luz.

O Benfica-FC Porto está agendado para as 20h15 de sexta-feira, tem arbitragem de João Pinheiro e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.