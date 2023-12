Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas no Estádio do Dragão, após a vitória sobre o Desportivo de Chaves (1-0), na 15.ª jornada da Liga:

«[Toni Martínez estava arredado das opções iniciais. Porque é que o lançou? Acontece num dia em que foi notícia a saída de Fran Navarro] Tem a ver com o trabalho dele, tem trabalhado bem e pela estratégia para o jogo. O Evanilson iniciou a semana com queixas, não treinou no primeiro dia de preparação para este jogo e os jogadores dão respostas nos treinos. Toda a gente é importante no seu papel e cabe-me escolher. Dei um abraço? Dei a todos. Disse parabéns pelo jogo, com amarelo neste tipo de jogos é arriscado, como o Varela saiu por isso.

[Fran Navarro a caminho do Olympiakos] Sai. Vai fazer parte do plantel do Olympiakos, falo dos jogadores que cá estão.»