Momento muito interessante na conversa de Sérgio Conceição com a comunicação social. Perguntou-se ao treinador se sem Marega o FC Porto jogava um futebol melhor, sugerindo que uma e outra coisa estariam ligadas.



Sérgio deu uma resposta longa e cheia de frases fortes, mostrando que é fortíssimo a comunicar... sobre futebol.



«Acho graça a isso. O meu trabalho é potenciar a qualidade dos jogadores e ter nuances e variáveis no nosso jogo. Na dinâmica com bola, no processo ofensivo, na forma como atacamos», começou por dizer o treinador.



«Acho que fomos o melhor ataque da Liga em três dos meus quatro anos. Como se chega lá? Isso é outra questão. O FC Porto joga de forma mais ligada, mais elaborada, até à fase de conclusão? Há coisas que se aprendem no curso, e eu tive das melhores notas no curso. Mas se não tivermos gente para ligar e jogar de forma mais bonita para o adepto – eu sou amante de diferentes soluções para a equipa – o principal é fazer golos e não sofrer. Isso vai mudando de ano para ano.»



Sérgio elogiou Marega e considerou-o um «mal amado». «O Marega deu muito ao FC Porto. Foi um jogador de grande nível. Posso ter 11 focas a jogar e elas não me vão dar campeonatos.»



Inspirado, o treinador do FC Porto deu o exemplo de Vitinha para mostrar que é preciso mais do que saber ter bola.



«Há muito trabalho. O Vitinha fez 13 quilómetros contra o Sp. Braga, há uma diferença enorme entre isso e o jogador que foi para o Wolverhampton há dois anos. Mérito do trabalho do Vitinha.»



E concluiu com o elogio ao Bayern e ao Liverpool, equipas que têm «posse, dinâmica e objetividade». É essa mistura que apaixona Sérgio Conceição.



«São essas diferenças [dentro do próprio estilo] que fazem com que sejam equipas muito ricas.»