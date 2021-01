O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (1-0), em jogo da 15.ª jornada da Liga:

«Faltou-nos essa eficácia para fazer mais do que um golo. Não foi só a entrada em jogo, foi durante o jogo todo. Criámos muitas situações, tivemos sempre muito mais perto do 2-0 e do 3-0 do que a equipa adversária de conseguir o empate, excetuando os últimos 10/15 minutos, onde o Farense começou a acreditar. Mas foram tantas as oportunidades desperdiçadas, que o resultado se tornou perigoso. Fizemos um excelente jogo, dos melhores jogos fora de casa. Tivemos tudo: dinâmica em posse muito rica, muitas combinações, triangulações bem feitas, a criar muitas situações no último terço para finalizar com sucesso. A eficácia não a tivemos, mas os jogadores estão de parabéns porque fizeram um belíssimo jogo e foi uma resposta importante depois daquilo que aconteceu na semana passada.»

[Calendário apertado] «Olhamos de forma igual para todos os jogos. Isto é uma maratona, todos os jogos são difíceis. Ganhámos três pontos importantes num campo historicamente difícil. Estamos contentes com isso e estamos atentos, mas isso não interfere em nada do que é o nosso momento, caminho e trajeto. Olhamos para o que temos pela frente. O Farense já passou, foram três pontos importantes e saborosos, pena não termos ilustrado a vitória com um resultado diferente, porque merecíamos.»