Conceição: «Hoje não faltou respeito, seriedade, entrega e dedicação»

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de imprensa no Estádio Municipal de Chaves após a vitória sobre o Vilar de Perdizes em jogo da Taça de Portugal:

«É uma vitória séria da minha equipa. Sabíamos que íamos encontrar um adversário muito motivado, que se apresentou num bloco muito baixo. Sabíamos que nos cabia a nós as despesas do jogo ofensivo. Lá na frente eles têm um ou outro jogador rápido e que podia criar-nos desequilíbrios. Tínhamos de descobrir os espaços para chegar ao golo. Fizemos os nossos golos, podíamos ter feito mais um ou outro. Foi um jogo sério da nossa parte.»

[André Franco a lateral] «Todas as situações que acontecem nos jogos são trabalhadas e treinadas. Sabíamos que a maior parte do tempo íamos passar no meio-campo ofensivo. À imagem do que o Wendell faz, muitas vezes por dentro, o André fez o mesmo papel. Nos treinos deu-me essas garantias de fazer essa posição. O André deu-me indicações positivas. Todos os jogadores fizeram o seu trabalho hoje, uns mais inspirados, outros mais desinspirados, mas não faltou o respeito, a seriedade, a entrega e a dedicação.»