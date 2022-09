Sérgio Conceição salientou a confiança que tem no atual plantel do FC Porto, no dia seguinte ao fecho da janela de transferências, que só trouxe como novidade de última hora a contratação do guarda-redes Samuel Portugal ao Portimonense.

«Em relação ao mercado, os treinadores querem sempre mais. O que tenho a fazer como empregado do clube é treinar os jogadores que tenho à disposição e fazer o máximo. Tenho muita confiança neles, estou plenamente convicto de que estaremos à altura das exigências desde clube e do que nós temos como objetivos», afirmou o técnico portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Gil Vicente.

O FC Porto joga este sábado em Barcelos, às 20h30, em jogo a contar para a 5.ª jornada da Liga.