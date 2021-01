O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (1-0), em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Mercado de inverno?] «Não é o momento de falar do mercado. Temos de estar atentos para esta situação da pandemia, que nos tira jogadores em cima do jogo e não é nada fácil, mas estamos todos em pé de igualdade e não podemos fazer nada. É um grupo que me dá garantias. Mais do que uma vez, temos tido a prova de que os jogadores que entram, que não têm tantos minutos como os outros, dão sempre resposta positiva.»