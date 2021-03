Sérgio Conceição abordou o mau momento do FC Porto, depois do desaire diante do Sp. Braga que afastou a equipa da final da Taça de Portugal, particularmente as mudanças que promoveu no onze habitual, deixando jogadores como Zaidu, Sérgio Oliveira e Taremi no banco.

«A confiança é total em toda gente, mas há jogadores que acabam a época com mais minutos do que outros e têm o seu peso na equipa. Não vou ser politicamente correto, mas é assim em todas as equipas. Há aqueles que ganham o seu espaço, evidentemente. Tem havido, sem ser desculpa, uma densidade competitiva acima do que é normal, por tudo aquilo que conhecemos, pelo período curto de férias, pelo período de confinamento. Não é só o FC Porto, todos os planteis passaram por isso», começou por dizer na conferência de antevisão do jogo com o Gil Vicente.

Sérgio Conceição conta, depois, que esteve a «dissecar» o jogo com o Sp. Braga até às três da manhã. «O jogo da Taça foi muito mau para nós, não teve nada a ver do que somos como equipa. Estive até às três da manhã a picar o jogo. Como disse no final do jogo, é um jogo que não é para esquecer. Não é para levantar a cabeça, é para baixar a cabeça. Temos de olhar para as imagens do jogo, dissecá-lo ao máximo e mostrar aos jogadores. Não é possível numa meia-final cometer os erros que nós cometemos. Não tem ver com erros individuais, não é por um jogador não driblar em condições, ou por remata que não saiu enquadrado. Fico aziado é quando falta atitude. Quando não vimos o jogo de forma apaixonada, falta tudo», prosseguiu.

Nesse capítulo, da motivação e atitude, o treinador assume parte da responsabilidade. «Eu tenho parte de culpa no cartório, sou eu que os tenho de motivar. Se tiver que fazer o pino, faço, se tiver que me despir, tenho de o fazer. Tentamos ser o mais competitivos possível», disse ainda.