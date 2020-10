O mercado não ficou à porta do Olival e Sérgio Conceição abordou a janela de transferências para afirmar que não está «super feliz», embora reconhecendo as dificuldades do contexto atual não só no FC Porto como até no panorama mundial.

«Um treinador é um eterno insatisfeito. Não podemos estar super felizes da vida quando se perdem jogadores muito importantes naquilo que era a dinâmica da equipa, mas isso é absolutamente normal. A dificuldade que existe a nível mundial é também a que se sente no nosso país e no FC Porto, que está sob alçada do fair-play financeiro», afirmou Sérgio Conceição, sublinhando que a política de contratações esteve condicionada à realidade financeira: «Os nossos novos jogadores foram empréstimos ou jogadores do mercado nacional, alguns a custo zero. Isto por si só diz o que é a nossa realidade que temos de respeitar. Eu estou para treinar e os dirigentes estão para olhar pelo equilíbrio financeiro do clube.»