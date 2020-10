Sérgio Conceição considerou mais difícil a preparação do clássico frente ao Sporting, deste sábado, em virtude da paragem para as seleções.

«Tenho alguma dificuldade de perceber o estado de alguns jogadores: uns com viagens longuíssimas, outros com muitos minutos em cima depois dos jogos que fizeram nas suas seleções. Sei o que quero para o jogo e o que planeámos em termos estratégicos, aquilo que é o conhecimento do adversário e da dinâmica em que se apresenta regularmente. Porém, essa preparação tornou-se mais difícil devido a estas condicionantes todas que tivemos ao longo destas duas semanas», afirmou o técnico do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão do clássico, ao início da tarde, no Olival.

O FC Porto defronta o Sporting, em Alvalade, este sábado, pelas 20h30, em jogo da 4.ª jornada da Liga.