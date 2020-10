«Sem desculpas», afirma Sérgio Conceição numa espécie de lema sobre as dificuldades que a equipa do FC Porto pode encontrar no jogo frente ao Sporting.

Na antevisão do clássico o técnico não revelou se há algum dos reforços mais apto a responder no imediato.

«Por muito bom jogador que seja, há que ter um período de adaptação àquilo que é a exigência do clube e entrar na dinâmica da própria equipa não é num estalar de dedos. Tenho alguns jogadores com quem trabalhei dois dias e que são novos no clube. É muito difícil. Para nós, numa ocupação de espaço, numa cobertura a um encurtamento, os jogadores não estão ainda preparados. Agora, têm uma disponibilidade fantástica e uma alegria enorme de chegar a um clube grande e no mundo. Estamos também a analisar qual é a sensação que temos desses jogadores dentro do que é o conhecimento dos clubes onde estavam. Há que olhar para essa vertente emocional de jogadores que vêm por empréstimo. Vêm por um ano e para jogar mais do que estavam a fazer nos seus clubes, mas sabem que daqui a um ano vão embora também. É um trabalho a dobrar para o treinador», referiu Conceição numa referência a Felipe Anderson, Marko Grujic e Malang Sarr, três reforços que chegaram em cima do fecho de mercado cedidos por clubes da Premier League.

O técnico rejeita, porém, que estas dificuldades sirvam de justificação para eventuais resultados menos positivos.

«Tudo neste momento torna as coisas mais difíceis e isto não é qualquer tipo de desculpa! O que conta é o jogo de amanhã e o treinador. Se não, tenho ali tarjas “sem desculpas” e eu nunca me desculpei com nada. Nunca me viram aqui a desculpar com lesões de jogadores ou castigados. Ao longo de três anos nunca o fiz. E isto que estou a dizer é factual. Se não tem um resultado positivo é o treinador que conta e esquece-se tudo o resto. Estou só a contar a dificuldade dessa preparação. Amanhã, no fim do jogo, cá estou eu, Sérgio Conceição para assumir sempre o resultado, seja ele positivo ou negativo», concluiu Sérgio Conceição.