À semelhança de Roger Schmidt, Sérgio Conceição desvalorizou o histórico favorável ao FC Porto nos clássicos com o Benfica, que não vence os dragões desde março de 2019. O técnico portista rejeita também que a equipa esteja a viver o melhor período da temporada e acredita que o Clássico não será decisivo.

«Relativamente à fase podemos falar no final do jogo. Ganhámos ao Sporting e depois fomos a Vila do Conde e foi o que foi. Os últimos resultados com o Benfica fazem parte do passado, foram importantes num ou outro jogo porque coincidiu com títulos. Acredito que à 10.ª jornada ninguém é campeão, independentemente do resultado de amanhã, mas percebemos que temos uma responsabilidade muito grande de dar uma boa resposta e ganhar o jogo. É dessa forma que vamos entrar amanhã no Dragão», afirmou na conferência de imprensa de antevisão à aprtida com os encarnados.

Num jogo com lotação esgotada, o FC Porto recebe o Benfica no Dragão a partir das 20h15 desta sexta-feira, para a 10.ª jornada da Liga, com arbitragem de João Pinheiro. Poderá seguir tudo AO MINUTO no Maisfutebol.