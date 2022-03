O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Tondela (4-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

«Se começássemos o jogo da mesma forma como acabámos íamos ter as mesmas dificuldades, o Tondela apresentou-se muito competente na defesa. Criámos algumas situações na primeira parte antes do penálti. Mas até esse momento o Tondela estava a merecer porque defendeu bem, bloqueou maior parte dos nossos espaços. Ao intervalo corrigimos algumas coisas, entrámos bem na segunda parte, mesmo antes da expulsão já estávamos a encontrar espaços e o adversário já estava desgastado. Foi naturalmente que chegámos a estes números, penso que exagerados principalmente atendendo ao que o Tondela fez na primeira parte.

[Baliza a zeros] Não sofrer e fazer golos é importante. Às vezes jogar com mais um não é sinónimo de supremacia. Fomos inteligentes a encontrar os espaços. Os jogadores que entraram acrescentaram à equipa, é isso que queremos. Aqui não há titulares, há 26 titulares.

[Gestão da equipa] Estou todos os dias com eles e ao fim de quatro dias percebi qual era o estado deles fisicamente e achei que este era o melhor onze. Possivelmente na quinta-feira teremos outro onze. Agora vamos preparar o jogo com o Lyon.

[FC Porto ganhou e o Lyon perdeu, é importante para a confiança] Não dá confiança nenhuma, é enganador. O Rennes é uma equipa que investe muito, tem um treinador muito experiente. Eu vi grande parte do jogo de hoje, não foi diferente do que eu esperava. Sabemos que o Lyon tem qualidade, mas aqui no Dragão foi mais demérito nosso. Temos todas as possibilidades de dar a volta à eliminatória, lembrando que depois jogamos no Bessa e o nosso principal objetivo é o campeonato.»