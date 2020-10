Foi a 7 de março que o FC Porto teve, pela última vez, adeptos no apoio à equipa, no Estádio do Dragão, no empate a um golo ante o Rio Ave, para a I Liga. Mais de sete meses depois, a casa dos azuis e brancos vai voltar a ter adeptos: são esperados cerca de 3.750 no duelo ante o Olympiakos, para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

O número de espetadores permitidos, de acordo com as indicações da UEFA, é de 7,5 por cento da lotação do recinto e a notícia deixa o treinador, Sérgio Conceição, satisfeito. Contudo, defende que é tardia esta decisão da retoma de público.

«Peca por tardia a entrada de público nos estádios, olhando um bocadinho ao panorama e, nomeadamente, a alguns eventos nos quais tem havido público e, se calhar, de forma não tão segura como num estádio de 50 mil pessoas e irem 3.750 mil», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão, no Olival, esta segunda-feira.

Também o futebolista mexicano dos dragões, Jesús Corona, vê com bons olhos o retorno dos adeptos do clube ao Dragão.

«Estamos felizes por isso, por voltar a ver o Dragão com gente. Estamos ansiosos que chegue amanhã, temos de dar uma boa resposta para toda a gente», assinalou.

O FC Porto-Olympiakos joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.