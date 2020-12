Pepe fez parte do aquecimento com a equipa do FC Porto no jogo desta noite e está cada vez mais próximo da recuperação.

«O Pepe há dois dias que treina connosco e já podia estar no banco. Ainda não treina a 100 por cento, mas está próximo», afirmou Sérgio Conceição na conferência de imprensa no final do jogo com o Tondela.

O defesa-central internacional português tem falhado os últimos jogos do FC Porto devido a uma lesão na fáscia plantar [tecido conjuntivo entre o calcanhar e a planta do pé] do pé esquerdo.