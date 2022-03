O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da TVI após a vitória frente ao Sporting (2-1), em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Análise] «Foi um jogo extremamente competitivo, na primeira parte faltou-nos chegar com mais perigo à baliza, como fizemos na segunda parte. Faltou-nos algo no último terço. A segunda parte foi diferente. Sofremos um golo fantástico do Sarabia e nesse momento fomos à procura de fazer golos e foi isso que fizemos. Podíamos ter marcado mais um ou outro. Não ganhámos nada, estamos a meio da eliminatória.

[Segunda mão] Os resultados não têm de dar-nos mais ou menos confiança. Temos de trabalhar bem diariamente. Não gosto destas eliminatórias espaçadas no tempo, perde-se um bocadinho deste ambiente. Foi um bom jogo, agora temos de esperar.

[Confusão de Amorim] O Ruben equivocou-se. O Porro sofreu uma falta que eu achava que não era, depois levou amarelo por simulação e eu bati palmas à decisão do árbitro. E ele pensou que eu estivesse a falar com o jogador do Sporting. Depois houve um azedume normal, não foi falta de respeito, houve sim opiniões diferentes.»