O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, destacou este sábado não ter «receio» de qualquer rótulo que lhe coloquem, na sequência da expulsão no jogo ante o Marítimo, da passada quarta-feira, reforçando que está sempre «alerta e vivo no jogo», sendo essa a sua «forma de estar».

«Em relação à colagem de alguma coisa, não tenho receio, porque já está colado há muito tempo, não tenho de ter receio de algo que já acontece. Nem é, para mim, motivo para ficar apreensivo ou mesmo quanto à tal azia com que poderia ficar. Tenho de ter cuidado, é verdade, porque o olhar pode ser motivo de expulsão, o ter opinião, se é alto, baixo, fraco, competente ou não também é motivo de expulsão. Qualquer dia vão expulsar-me pelos pensamentos que pensam que estou a ter. Quer dizer, fica difícil, porque quando há bom senso e na Europa tem havido bom senso e o meu comportamento é exatamente o mesmo. Podem verificar pelas imagens, é exatamente o mesmo: gesticulo, sou apaixonado pelo jogo, vibro com o que se está a passar, estou alerta e vivo no jogo, por vezes errando, outras vezes acertando, mas é a minha forma de estar. Quanto a isso, não posso fazer mais nada», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Vizela, da 19.ª jornada da I Liga.

O técnico disse ainda que estava na conferência para «discutir futebol» e não «semântica», em alusão às palavras no relatório do árbitro que lhe valeram um jogo de suspensão.

Sobre o Vizela, Conceição falou de uma equipa com algumas mudanças na «dinâmica» com o atual treinador, Tulipa, que sucedeu a Álvaro Pacheco.

«Os jogadores são praticamente os mesmos do Vizela. Agora, é verdade que tinha o Álvaro Pacheco inicialmente. Agora, está o Tulipa, mudou algumas coisas em termos de dinâmica, com bola e sem bola e trabalhámos mais nestes jogos em que o Tulipa esteve à frente da equipa para descortinar a forma de estar nos diferentes momentos do jogo, mas principalmente focando no nosso trabalho e no que temos de fazer para ganhar», apontou.

«Nós olhamos para o Vizela e para a sua equipa, no passado bem recente o Vizela perdeu mais fora do que em casa, em casa tem sido uma equipa interessante, mas também tem resultado interessantes fora. Tive oportunidade de assistir ao jogo com o Sporting, mudaram um bocadinho a estrutura inicial, mas fizeram um jogo interessante. Seja em casa ou fora, temos de olhar para a equipa no seu todo. É um Vizela que está numa boa fase e que joga bem», analisou, ainda.

O FC Porto-Vizela joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.