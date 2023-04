O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu esta terça-feira que a Taça de Portugal não atrapalha a luta pelo título na Liga e que a equipa tem «dois títulos a conquistar», sendo necessário «tentar fazer de tudo» e «ganhar os jogos todos» até ao final da época 2022/23.

«Não tem de dar mais motivação nem tem de atrapalhar [ndr: na luta pelo título]. É o que é. Temos uma meia-final para jogar, queremos estar presentes na fina da Taça, penso que será no Jamor. Esse é o nosso objetivo, preparar o jogo como se fosse o último da época, no máximo e tentar um bom resultado, sabendo que há uma segunda mão em casa, mas nunca gerindo ou criando algum facilitismo para o jogo de amanhã. Vamos ter dificuldades, uma equipa bem trabalhada, com jogadores interessantes e bem organizada pelo João Pedro Sousa. O nosso foco é no Famalicão, no que eles fazem. É uma equipa interessante com bola, com o Zaydou ganhou alguma agressividade no meio-campo, o Cádiz está num excelente momento, é bom finalizador, o Iván Jaime muito bem a vir para dentro, o Moura tem um andamento incrível no corredor esquerdo, o Penetra do lado direito menos ofensivo, mas também interessante. Todas essas características é o que é importante analisar, para que amanhã possamos entrar em campo com concentração. O campeonato é o principal objetivo, mas o segundo nas provas internas é a Taça e queremos muito estar na final», referiu, em conferência de imprensa.

«Esperamos um jogo difícil, perante uma equipa que tem feito uma segunda volta de campeonato muito acima da média. Temos de estar muito atentos, vai ser uma eliminatória muito difícil», afirmou Conceição, sobre o jogo marcado para as 20h30 de quarta-feira, assegurando ainda que não há poupanças a pensar no campeonato e no facto de ainda haver a segunda mão das meias-finais da Taça no Estádio do Dragão.

«Não é o poupar, é olhar para os jogadores e perceber quem está melhor nos diferentes parâmetros que achamos importantes para competir. Às vezes pode pensar-se: “Jogo da Taça, vamos poupar”. E vou dar um exemplo. É um exemplo, atenção: se o Evanilson fisicamente não está a 100 por cento depois de um jogo e tem um Danny ou um Toni a 100, aqui não é o poupar o Evanilson, mas sim jogar o que está melhor para o jogo. O meu sentimento é que todos são importantes», frisou.