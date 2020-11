Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações após a vitória por 1-0 em São Miguel:



«Jogo complicado, como podem ver, com vento a complicar aquilo que era a qualidade e a dinâmica dentro deste mesmo jogo, com um terreno pesado e pouco tempo de recuperação.

O pouco tempo de recuperação da nossa parte não tem de ser uma desculpa porque temos jogadores e outros jogadores que não foram utilizados no Marselha que poderiam dar uma resposta se eu os chamasse.

Naquilo que foi o espírito dentro daquilo que nos deparámos, e também sempre com um Santa Clara que é uma equipa difícil, sobretudo na sua casa, os jogadores estão de parabéns principalmente por esse espírito de grupo.»



[sobre as poucas oportunidades de golo]

«Eu penso que chegámos sempre com muito mais perigo a esse último terço. Não me lembro de ocasiões de perigo do Santa Clara E isso também é sinónimo dessa coesão que tivemos como equipa, principalmente em termos defensivos.»

[sobre o Santa Clara]



«O Santa Clara tem feito épocas boas e estou convencido que vai continuar a fazer. O treinador tem qualidade, os jogadores têm qualidade e é sempre muito difícil jogar aqui.»