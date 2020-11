Figura: Luís Díaz

Só o golo era suficiente para lhe ser atribuído o prémio de figura do jogo. Mas, além disso, num jogo desinspirado de parte a parte, Luís Diaz foi o mais irreverente e o que mais dificuldades criou aos açorianos.

Momento: o golaço de Luís Díaz

É um golo para ver, rever, e ver mais uma vez. As vezes que forem necessárias. Um pontapé acrobático, digno de registo, que, ainda para mais, teve o condão de colorir um jogo cinzento.

Outros destaques:

Diogo Salomão

Apesar da saída precoce no jogo, foi um dos destaques dos açorianos, sobretudo na primeira parte. Teve alguns dribles de levantar o estádio – isto se houvesse adeptos no estádio. É um jogador de classe e hoje ficou provado.

Wilson Manafá

Foi dos jogadores em destaque no jogo. Fez o corredor todo e foi fundamental para desbloquear um jogo dificil. É dele a assistência para a obra prima de Díaz.



Sérgio Oliveira

É o jogador mais influente do FC Porto nesta fase da época. Muito acertado no passe, inteligente a gerir os tempos e os ritmos. Mais uma boa exibição.