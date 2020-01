Declarações de Sérgio Conceição, na conferência de imprensa, após a vitória do FC Porto sobre o Varzim, em jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal:

«O resultado foi melhor do que exibição.Vejo jogo de forma apaixonada, mexida. Por vezes com um sorriso, outras com uma cara feia. A cara feia está sempre lá… (risos) Houve muitos jogadores que entraram hoje na equipa. Perante um Varzim que tem qualidade. Viram-me muitas vezes chamar à atenção. A tendência é, jogando com uma equipa de escalão inferior e com não muito público, tentar manter o foco.

[Sobre preferir Canelas ou Académico de Viseu nas meias finais] «O que eu vi foi este jogo. O que vou ver esta noite depois de jantar com a minha família é outra vez este jogo. E depois vou pensar no Sp. Braga.»