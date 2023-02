Sporting e FC Porto voltam a reencontrar-se depois do duelo na final da Taça da Liga, em que os dragões levaram a melhor.

Apesar de reconhecer que cada jogo «tem uma história diferente» e que os prepara «com uma ou outra nuance» distinta, o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição, focou-se nos erros cometidos no clássico anterior.

«Espero um adversário difícil, uma equipa que luta pelos mesmo objetivos, num jogo sempre muito competitivo, um clássico. Se muda muito? Defrontámos o Sporting há pouco e temos noção de que temos algumas coisas a trabalhar, mas faz parte do processo. Estamos conscientes disso», começou por dizer na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 20.ª jornada.

«Temos de olhar para todos os momentos em que não estivemos tão bem no último jogo com o Sporting, o que fez, porque nos causou dificuldades dentro do seu processo defensivo e principalmente a forma como nos condicionou quando tínhamos com bola. Houve uma evolução natural da equipa, temos de olhar para esse jogo não como referência, mas algo normal para dar continuidade ao nosso trabalho e perceber o que podemos fazer em termos estratégicos com os jogadores disponíveis para ir a Alvalade e ganhar o jogo», acrescentou.

Questionado sobre se Pepê poderia fazer dupla de ataque com Mehdi Taremi, face à ausência de Evanilson, Conceição não deu qualquer pista.

«Não vou partilhar nada, não é normal dizer quem vai jogar e como vamos jogar. Com os mesmos jogadores posso jogar de maneiras diferentes. Os bons jogadores complementam-se sempre», concluiu.

FC Porto e Sporting defrontam-se este domingo em Alvalade, às 18h00. Poderá seguir o encontro ao minuto no Maisfutebol.