Sérgio Conceição e Luís Freire tiveram de ser afastados um do outro após o apito final do Rio Ave-FC Porto (3-1), quando os elementos de jogo trocavam os habituais cumprimentos.

O treinador portista dirigiu-se ao homólogo vila-condense de forma intempestiva, sendo travado por Vítor Vinha, elemento da equipa técnica local..

«Não houve desentendimento. Há dois anos, ficaram muito chateados por eu não cumprimentar um treinador, porque vi um gesto para um jogador ficar no chão. Há situações que vivemos no banco, mas são situações de jogo», começou por dizer Sérgio Conceição.

O FC Porto queixa-se mais uma vez do anti-jogo dos adversários, neste caso do Rio Ave. «Eu também estive em equipas não-grandes e utilizei todas as estratégias menos essas que não aceito nem admito numa equipa de futebol», desabafou o técnico dos dragões, rematando: «Nunca mais me convidem para reunir treinadores com a hipocrisia que nos carateriza.»