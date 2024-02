De regresso à Liga após a vitória ante o Arsenal para a Liga dos Campeões na passada quarta-feira, o FC Porto escorregou em Barcelos ao sofrer o empate a uma bola ante o Gil Vicente, já na compensação, no domingo (1-1), num resultado que elevou para 20 os pontos já perdidos pelos dragões no campeonato em 2023/24.

À sétima época de Conceição como treinador do FC Porto, já é certo que 2023/24 vai ter um dos três piores registos pontuais dos azuis e brancos com o técnico, desde 2017/18. E candidata-se a ser mesmo o pior: o FC Porto está apenas a um desaire de ter o mesmo (ou o maior) número de pontos perdidos com Conceição ao leme. E ainda faltam 11 jornadas para o fim…

Os 20 pontos que já ficaram pelo caminho em 2023/24 igualam o registo de 2019/20, época em que o FC Porto também perdeu 20 pontos, mas... foi campeão: 82 pontos bastaram para o que foi o segundo título do FC Porto de Conceição na Liga, depois do de 2017/18 e antes do de 2021/22.

Pior registo pontual na Liga surgiu na época 2020/21 (80 pontos), com o FC Porto a não somar 22 dos 102 pontos possíveis. Acabou no 2.º lugar, atrás do campeão Sporting. Ora, significa isto que, nos 11 jogos que restam ao FC Porto, basta um empate para igualar a pior marca. Ou uma derrota (ou então dois empates) para uma nova marca recorde indesejada num clube crónico candidato ao título em Portugal.

O melhor registo foi o do terceiro título com Conceição, em 2021/22, época em que o FC Porto somou 91 pontos, não somando apenas 11.

OS PONTOS PERDIDOS NA ERA CONCEIÇÃO:

2017/18 (CAMPEÃO): 14 pontos perdidos

- 88 pontos: 28 vitórias, 4 empates, 2 derrotas

2018/19 (2.º LUGAR): 17 pontos perdidos

- 85 pontos: 27 vitórias, 4 empates, 3 derrotas

2019/20 (CAMPEÃO): 20 pontos perdidos

- 82 pontos: 26 vitórias, 4 empates, 4 derrotas

2020/21 (2.º LUGAR): 22 pontos perdidos

- 80 pontos: 24 vitórias, 8 empates, 2 derrotas

2021/22 (CAMPEÃO): 11 pontos perdidos

- 91 pontos: 29 vitórias, 4 empates, 1 derrota

2022/23 (2.º LUGAR): 17 pontos perdidos

- 85 pontos: 27 vitórias, 4 empates, 3 derrotas)

*2023/24 (3.º LUGAR): 20 pontos perdidos

- 49 pontos: 15 vitórias, 4 empates, 4 derrotas

*época em curso

Numa época em que o título está mais difícil para o FC Porto (está a nove pontos do Benfica e a sete – mas podem vir a ser dez – do Sporting), há outros dados possíveis a reter. Nunca, com Conceição, o FC Porto ficou dois anos seguidos sem vencer o campeonato: alternou entre título e o 2.º lugar. E, com os dois maiores rivais um pouco acima, o FC Porto posiciona-se para poder ficar, pela primeira vez desde 2015/16, no 3.º lugar, posto que esta temporada não dá acesso à Liga dos Campeões. Em 2015/16, os dragões fecharam o pódio da Liga, numa época que começou com Julen Lopetegui e acabou com José Peseiro (Rui Barros também orientou dois jogos).

Em 23 jornadas, o FC Porto soma 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Estes foram os oito deslizes do Dragão, três deles nas últimas quatro jornadas:

4.ª Jornada: FC Porto-Arouca, 1-1

7.ª Jornada: Benfica-FC Porto, 1-0

10.ª Jornada: FC Porto-Estoril, 0-1

14.ª Jornada: Sporting-FC Porto, 2-0

16.ª Jornada: Boavista-FC Porto, 1-1

20.ª Jornada: FC Porto-Rio Ave, 0-0

21.ª Jornada: Arouca-FC Porto, 3-2

23.ª Jornada: Gil Vicente-FC Porto, 1-1