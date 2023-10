Pepe fora do jogo com o Portimonense, tal como Zaidu e Veron e este trio de lesionados só irá voltar depois da paragem para jogos de seleções.

«O Marcano é impossível, mas os outros penso que sim [voltam depois dos jogos das seleções]; mas para amanhã não estão disponíveis», afirmou o técnico portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Portimonense, deste domingo.

Conceição respondeu ainda à convocatória de Veron pelo Brasil para os jogos Pan-Americanos, competição que vai decorrer entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, deixando antever que o extremo não estará disponível: «Vamos enviar os dados do Gabriel Veron para a seleção brasileira.»

Após a recuperação de Evanilson para o jogo com o Barcelona, o boletim clínico continua com Pepe, Zaidu, Marcano e Veron remetidos a tratamento. Por sua vez, o central Zé Pedro, da equipa B, tem treinado com o plantel principal, de modo a oferecer mais soluções para o eixo da defesa, que contava apenas com David Carmo e Fábio Cardoso aptos.

O FC Porto-Portimonense joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.